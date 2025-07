Inler conferma Lucca al Napoli: “In quel club vai per vincere. Sanchez? Se vuole venire è ancora nostro”

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato a La Gazzetta dello sport del mercato dei friulani, confermando il passaggio di Lucca al Napoli, che vi abbiamo raccontato nei dettagli: “Può diventare ancora più forte. Ha lavorato tanto. A Napoli vai per vincere, la gente vuole che sudi la maglia e Conte non molla mai. Piotrowski? È tanto forte, macina chilometri, lavora, tira. Runjaic? L’Udinese non aveva mai fatto un triennale a un allenatore. Lavora tanto, spiega con i fatti, parla. Sanchez? E’ un gran giocatore, penalizzato da un lungo infortunio. E’ tornato a dicembre. Si è comportato da professionista. E’ ancora nostro, se vuole venire”.

