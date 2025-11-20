Inler: “Con il Bologna gara difficile, ma siamo cresciuti molto”

20/11/2025 | 21:25:20

Gokhan Inler ha parlato a Telfriuli commentando la stagione dell’Udinese: “È un gruppo molto motivato, con tanta esperienza sia nelle sconfitte che nelle vittorie. Sono curioso di vedere i ragazzi sabato contro il Bologna: sarà una partita molto difficile per noi, però molto interessante e i giocatori sanno che è una gara importante. Il gruppo è cresciuto quest’anno. Ogni partita in Serie A è una battaglia, tutte le squadre lottano e anche noi dovremo farlo contro il Bologna per dare il massimo”.

Foto: Instagram Udinese