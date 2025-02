Inizio sprint del Brugge con Jutglà, l’Atalanta risponde con Pasalic: 1-1 all’intervallo

Il primo tempo di Club Brugge-Atalanta termina 1-1.

Partenza sprint dei padroni di casa, che pressano altissimi e mandano in totale confusione l’Atalanta, che perde palloni sanguinosi nel tentativo di consolidare il possesso palla. L’aggressività e l’ottimo avvio di gara degli uomini di Hayen viene ricompensato dal gol al 15′. Ennesima palla persa in costruzione dalla Dea, con lo scatenato Talbi che anticipa Posch, scappa a destra e in area crossa per Jutglà. Stop e tiro di destro, Rui Patricio non può nulla. Al 30′ altra occasione per il Club Brugge con De Cuyper, ma allo scadere del primo tempo (41′) Pasalic rimette tutto in discussione. Il risultato all’intervallo è 1-1.

Foto: Instagram Atalanta