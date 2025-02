Iniziate le trattative per Morata: il comunicato del Galatasaray

Mentre il Milan è alle prese con le visite mediche di Gimenez, in casa Galatasaray procedono spedite le trattative per l’acquisto di Alvaro Morata. A comunicare ciò è stato lo stesso club turco tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “Sono iniziate le trattative ufficiale con il calciatore e con il suo club, l’AC Milan SPA, per la cessione a titolo temporaneo del calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico”.

FOTO: Instagram Morata