Inizia la corsa a Euro2024: i gironi e i criteri di qualificazione

Parte la corsa a Euro2024, la diciassettesima edizione del campionato europeo di calcio delle nazionali che si svolgerà in Germania. La terza edizione “tedesca”, dopo il 1988 (ai tempi era Germania Ovest) e il 2020 (quattro partite giocate a Monaco di Baviera): saranno quindi i primi Europei svolti interamente nel Paese tedesco unificato. Essendo il paese ospitante, è già qualificata la Germania. Al termine delle qualificazioni, saranno 24 le nazionali rimaste in gioco.

I primi 20 posti per le squadre qualificate agli Europei 2024 saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, che comincerà domani: le prime due classificate di ogni girone saranno qualificate direttamente alla fase finale della competizione. Le squadre vincitrici del proprio gruppo nella Lega A dell’ultima edizione di Nations League (Spagna, Italia, Olanda e Croazia) sono state sorteggiate in un gruppo composto da 5 squadre, invece di 6. La composizione dei gironi di qualificazione a Euro 2024 è la seguente:

Dopo le 20 squadre qualificate che verranno decise dalle classifiche dai 10 gironi di qualificazione, le ultime 3 nazionali che parteciperanno agli Europei 2024 verranno decretate dagli spareggi, determinati attraverso la UEFA Nations League 2022/23. Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23: da regolamento dovrebbero partecipare agli spareggi le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C, ma nel caso in cui le prime classificate di ogni girone fossero già qualificate alla fase finale, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro Lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D. Gli spareggi si svolgeranno a marzo 2024: verranno sorteggiate 6 semifinali, che porteranno di conseguenza a 3 finali, che decreteranno le ultime 3 nazionali qualificate a Euro 2024.

Di seguito il quadro completo dei gironi.

Gruppo A : Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro Gruppo B : Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra Gruppo C : Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta Gruppo D : Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia Gruppo E : Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldova

: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldova Gruppo F : Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia Gruppo G : Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania Gruppo H : Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino Gruppo I : Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Foto: Instagram Euro2024