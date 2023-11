Inigo Martinez: “Sto bene fisicamente, l’infortunio è alle spalle. Voglio dimostrare il mio valore in Nazionale per poter giocare l’Europeo”

Il difensore della Spagna e del Barcellona Inigo Martinez ha parlato in un’intervista a Mundo Deportivo sul suo momento di forma. Ecco le sue parole:

“Sto bene, fisicamente mi sento bene. L’infortunio è alle spalle e non vedo l’ora di giocare. Voglio di giocare di più e vincere le partite, che è ciò che rende davvero felice un calciatore. Adesso c’è la Nazionale, dove si arriva molto felici di poter dare il proprio contributo e se si presenta l’occasione, cercare di sfruttarla al meglio. Obiettivo Europeo? Tutti noi che veniamo qui pensiamo di poter giocare questi tornei che tanto desideriamo. Di solito le possibilità sono poche, quindi vedersi qui e avere queste opportunità per poter dimostrare all’allenatore che può contare su di te per questi grandi appuntamenti, bisogna sfruttarle al meglio”.

Foto: Sito Barcellona