Inigo: “Acerbi mi ha esultato in faccia. Mia reazione inutile, ma non gli ho sputato addosso”

07/05/2025 | 12:00:11

“Acerbi mi ha festeggiato in faccia. È stata una reazione inutile da parte mia, ma non gli ho sputato addosso. Gli è atterrato accanto. Altrimenti, sarei stato espulso. Senza dubbio”. Così il difensore del Barcellona, Iñigo Martínez, in zona mista al termine della semifinale tra Inter e Barcellona.

Foto: Instagram Inigo / Instagram Acerbi