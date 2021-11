Iniesta su Xavi: “Non ho dubbi che sia pronto per affrontare questa sfida col Barcellona”

Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha formato con Xavi una coppia formidabile sia con i blaugrana che con la nazionale spagnola. Durante un’intervista a Bein Sports, Iniesta ha commenato l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barça: “Si adatterebbe perfettamente, questo è certo. Non solo per quello che potrebbe sapere del club ma perché è preparato per questo. Quindi questa è la cosa più importante, non solo per ciò che rappresenta come Xavi, ma come allenatore e per come è preparato sarebbe in grado di affrontare questa sfida. Prima di tutto, gli auguro tutta la fortuna del mondo e non ho dubbi che andrà tutto bene perché si è preparato per un momento del genere ed è molto entusiasta di poter affrontare questa sfida. Spero che ci saranno le circostanze per avere successo. Gli auguro il meglio. Per lui come compagno di squadra e per il Barça, ovviamente“.

Foto: sito Marca