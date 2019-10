Iniesta, messaggio a Marchisio: “Oggi il calcio è un po’ meno calcio”

Anche Andres Iniesta ha voluto rendere omaggio a Claudio Marchisio, ritiratosi a 33 anni dal calcio giocato. Il centrocampista ex Barcellona, impegnato attualmente in Giappone con il Vissel Kobe, su Twitter ha dedicato un pensiero all’ex Juve: “E’ stato bello vederti giocare ma ancor di più sfidarti sul campo. Oggi il calcio è un po’ meno calcio. Grazie di cuore per tutto”.

Disfruté viéndote jugar pero más aún compitiendo contra ti. Hoy el fútbol es un poco menos fútbol.

Grazie di cuore per tutto @ClaMarchisio8 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/gLxg7AxUqf — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 3, 2019

Foto: Twitter personale Iniest