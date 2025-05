Iniesta: “Inzaghi e Luis Enrique sono allenatori fantastici. Lo spagnolo ha un talento speciale”

L’ex Barcellona Andres Iniesta ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League tra Inter e PSG: “È una grande opportunità, sicuramente una partita che rende felici tantissime persone, lo stadio sarà fantastico. È anche una grande responsabilità al tempo stesso. Io ho potuto segnare in una finale, giocarla è qualcosa di unico. Sono allenatori fantastici, forse non ho tutte le competenze per parlare delle loro caratteristiche nello specifico. Hanno un approccio molto diverso, però entrambi trasmettono molto bene alla squadra ciò che intendono e questo è importante”. Su Enrique: “Luis ha un talento speciale. È un lavoratore molto assiduo che cura i dettagli e trasmette ai giocatori la motivazione, il senso di tutto e ciò che chiede. Sono molto felice per lui”.

