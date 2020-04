Andrés Iniesta, centrocampista ex Barcellona ora al Vissel Kobe, ha parlato ai canali ufficiali del club giapponese: “Ritiro? Sinceramente mi vedo calciatore ancora per molto, attualmente è un pensiero lontano questo per me. Succederà, ma non a breve. Dopo aver smesso, mi piacerebbe continuare a lavorare nel mondo dello sporto e del calcio perché hanno rappresentato la mia vita”.

Foto: Vissel Kobe Twitter