Ings controcorrente: “Sheffield ottima opportunità di crescita per la mia carriera”

27/08/2025 | 12:45:35

Danny Ings è un nuovo giocatore dello Sheffield United. Il colpo di mercato per tentare la risalita in Premier League è servito. Le prime dichiarazioni dell’attaccante inglese: “Sono felicissimo. Sono stati giorni intensi. Quando ho parlato con il manager e mi ha chiesto di venire a trascorrere un po’ di tempo con lui e con il gruppo, ho pensato fosse un’ottima opportunità. Sedermi qui ora a parlare con voi, e con i tifosi dello Sheffield United, è fantastico. Appena ho parlato con il manager, ho voluto venire qui e incontrare tutti di persona. Essere qui ora, e aver firmato, è davvero emozionante. Mi sono mantenuto in forma e stavo aspettando l’occasione giusta. Ho pensato che questa opportunità fosse perfetta per me, oltre ad essere una grande possibilità di far progredire la mia carriera”.

Foto: X Sheffield United

