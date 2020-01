Dall’Inghilterra: il Tottenham pensa al ritorno di Bale

Secondo quanto riferito dal tabloid inglese Express Gareth Bale potrebbe fare ritorno in Premier e precisamente al Tottenham. Gli Spurs starebbero tessendo incessantemente la tela per portare l’esterno gallese alla corte di Josè Mourinho. In tal senso sarebbe pronta un’offerta da 30 milioni di sterline per convincere il Real Madrid a lasciar partire il proprio attaccante. Un accordo che – sempre secondo l’Express – sarebbe difficile da trovare in virtù dell’alto ingaggio percepito da Bale e dalla scadenza del contratto fissata nel 2022.

Foto: Twitter Real Madrid