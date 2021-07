Inghilterra, vandalizzato murales dedicato a Rashford

Un murales in onore del calciatore inglese Marcus Rashford è stato vandalizzato con graffiti in seguito alla sconfitta dell’Inghilterra contro l’Italia nella finale di Euro 2020. L’opera d’arte si trova a Withington, Manchester, ed è stata deturpata poco dopo la sconfitta ai rigori della squadra di Southgate. Il motivo? Rashford ha sbagliato un rigore ed è stato preso di mira sui social media dopo la partita. L’opera, è stato commissionata in riconoscimento del lavoro del giocatore del Manchester United per affrontare la povertà alimentare infantile. La citazione sul murale, che recita “Siate orgogliosi di sapere che la vostra lotta giocherà il ruolo più importante nel vostro scopo” è stata fornita dalla mamma del giocatore.

Foto: BBS News