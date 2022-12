Da come riporta la Federazione inglese, Sterling torna in Qatar per giocare il Mondiale. Di seguito il comunicato:

Raheem Sterling tornerà nel ritiro inglese in Qatar in tempo per la sfida contro la Francia. L’attaccante era momentaneamente a Londra per aiutare la sua famiglia dopo il tentativo di furto con scasso subito negli scorsi giorni.

Foto: Twitter Euro 2020