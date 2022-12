Inghilterra, Sterling torna ad allenarsi in gruppo. Southgate avverte: “In una fase così delicata serve gente al top”

Raheem Sterling è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo aver saltato alcuni giorni del Mondiale a causa del brutto avvenimento che è accaduto alla sua famiglia, l’esterno di Southgate è pronto per tornare a giocare il Mondiale con la sua Nazionale. Sebbene il suo ritorno sia un’ottima notizia per il ct dell’Inghilterra, Southgate avverte il giocatore del Chelsea: “In una fase così delicata del torneo ci serve gente che sia davvero al top della c0ndizione fisica, Raheem ha saltato molti giorni d’allenamento“.

