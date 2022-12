Inghilterra, Sterling non sarà disponibile per il match contro il Senegal a causa di problemi personali

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inghilterra ha fatto sapere che Raheem Sterling non sarà disponibile a causa di problemi personali per il match delle 20 contro il Senegal, gara valevole per i quarti di finale. Ecco il comunicato: “Raheem Sterling non sarà disponibile per la partita di stasera in quanto sta affrontando dei problemi famigliari”.

Foto: Twitter Man City