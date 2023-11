Inghilterra, Southgate chiama per la prima volta Palmer, Konsa e Lewis: il comunicato

Gareth Southgate aggiorna la lista dei convocati dell’Inghilterra per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Malta e Macedonia del Nord. Dopo gli infortuni di James Maddison, Lewis Dunk e Callum Wilson, il ct ha deciso di chiamare per la prima volta Cole Palmer, centrocampista del Chelsea a segno ieri contro il City, Rico Lewis, difensore dei Citizens, e Ezri Konsa, centrale dell’Aston Villa. Ecco il comunicato:

Ezri Konsa, Cole Palmer e Rico Lewis hanno ricevuto la loro prima convocazione nella squadra maggiore dell’Inghilterra. Konsa, difensore dell’Aston Villa, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U20 nel 2017 e ha conquistato sette caps per i MU21, durante i quali ha aggiunto agli onori internazionali il Torneo di Tolone 2018. L’attaccante del Chelsea Palmer ha rappresentato l’Inghilterra dagli U15 in su. Ha 15 caps per il MU21, segnando in cinque occasioni, e ha vinto l’EURO U21 la scorsa estate. Lewis, del Manchester City, è un altro giocatore che ha percorso la strada dell’Inghilterra. Come Palmer, il diciottenne è stato inizialmente incluso nella squadra MU21 di Lee Carsley, con quattro presenze in quella fascia d’età. L’aggiunta del trio segue il ritiro di James Maddison, Lewis Dunk e Callum Wilson nel corso del weekend.

La maggior parte della squadra di Gareth Southgate si presenterà lunedì al St. George’s Park.

Foto: logo della Nazionale