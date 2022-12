Inghilterra: Southgate confermato fino a Euro2024

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inghilterra ha fatto sapere di confermare Gareth Southgate almeno fino all’Europeo del 2024. Nonostante l’eliminazione dal Mondiale, la Nazionale biancorossa ha dichiarato di avere fiducia nel loro commissario tecnico: “Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell’Inghilterra e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l’Europeo”.

Foto: Twitter Inghilterra