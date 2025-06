Inghilterra, solo 1-0 in casa di Andorra. Tuchel: “Mancanza di grinta e qualità preoccupanti”

07/06/2025 | 21:38:54

L’Inghilterra fa strappare tante schedine, vincendo a fatica e soffrendo in casa di Andorra. Un successo solo per 1-0 con un gol di Kane al 50′.

Il CT. Thomas Tuchel, in conferenza stampa, ha così analizzato la gara: “Ho percepito la nostra frustrazione e una mancanza di grinta nelle ultime fasi della partita, cosa che non mi è piaciuta affatto. Non volevo creare un clima in cui ci innervosiamo facilmente. Non so perché abbiamo perso slancio o velocità. L’ultima mezz’ora non mi è piaciuta per niente. Tutto fa parte comunque dell’apprendimento. Siamo più intelligenti di prima e ne parleremo con onestà e franchezza, cercando di migliorare”.

Poi ha aggiunto: “Mi ha sorpreso perché abbiamo iniziato bene. Non siamo stati abbastanza precisi e che abbiamo avuto una mancanza di qualità nelle conclusioni”.

Infine ha concluso: “Possiamo fare molto meglio. Questo vale anche per me. Dobbiamo fare meglio martedì. Non ci sono scuse. C’è stata poca aggressività nei duelli e poi è diventato come quello che abbiamo visto e non ha avuto la qualità che desideravamo. C’è molto da fare e da lì si parte”.

Foto: sito Inghilterra