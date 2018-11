In Inghilterra sicuri: Chelsea, accordo per il rinnovo di Kanté. Le cifre

Il Chelsea è in procinto di blindare N’Golo Kanté. Dopo le indiscrezioni della stampa britannica delle scorse settimane, ora arrivano importanti conferme: secondo quanto scrive l’autorevole Telegraph, i Blues avrebbero raggiunto un accordo di massima con il centrocampista francese per il rinnovo del contratto. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, infatti, il nuovo accordo sarebbe già in possesso degli avvocati del calciatore transalpino, con il Chelsea che confida di ufficializzarlo a stretto giro di posta. Con il nuovo accordo, che salvo sorprese sarà valido fino al 2023, Kanté andrà a guadagnare 300mila sterline a settimana, vale a dire circa 17,5 milioni di euro all’anno.

Foto: The Sun