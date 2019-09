Poco prima che la Nazionale inglese entrasse in campo nella sfida alla Bulgaria valida per le qualificazioni a Euro 2020, il profilo twitter della selezione ha comunicato che Jesse Lingard è stato rispedito a casa perché malato. Non specificato ulteriormente il motivo che lo ha reso indisponibile. Il centrocampista rientra dunque al Manchester United.

Foto: twitter Nazionale inglese