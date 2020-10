Inghilterra-Scozia U19 sospesa al 43′ per un caso Covid

È la prima volta che una partita viene sospesa a causa del Covid. È successo oggi in Inghilterra-Scozia Under 19, quando al 43′ l’arbitro è stato informato del fatto che un membro dello staff di una squadra era positivo al virus. Il direttore di gara ha interrotto il match sul parziale di 3-1 per evitare altri contatti tra i giocatori.