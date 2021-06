Inghilterra-Scozia, post partita infuocato: 30 persone arrestate a Londra

La polizia ha arrestato 30 persone durante lo scontro a Londra dopo la partita tra Scozia e Inghilterra. Le forze dell’ordine inglesi sono state costrette ad agire dopo una presunta serie di aggressioni e abuso di droga in città. I poliziotti hanno effettuato 25 arresti nel centro di Londra, mentre altri cinque sono stati arrestati nelle vicinanze di Wembley. Scotland Yard ha dichiarato in un tweet: “13 arresti sono stati per reati di ordine pubblico, 6 per ubriachezza e disordini, 4 per aggressione alla polizia, 3 per aggressione, 2 relativi a droghe e altri 2 per violazione di un ordine di dispersione“.

(2/2) There were 13 arrests were for public order offences, 6 for drunk and disorderly, 4 for assault on police, 3 for assault, 2 related to Class A drugs and one each for breaching a dispersal order and breaching a banning order

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) June 19, 2021