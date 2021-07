Inghilterra, Sancho: “Era difficile prendere sonno. Siamo tutti al settimo cielo”

Fresco del suo primo match da titolare a Euro 2020 quando l’Inghilterra è volata in semifinale dopo aver battuto l’Ucraina 4-0 a Roma, Jadon Sancho è stato l’ultimo ospite ad intervenire nel podcast della nazionale targato EE. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da EnglandFootball.com:

“Era difficile prendere sonno”, ha ammesso. “È stata una bella sensazione, i ragazzi sono ancora in fermento. Felice di farne parte. Tutti sono al settimo cielo perché sappiamo quanto significhi per i fan”.

Nonostante le restrizioni di viaggio per i tifosi britannici, un numero limitato di tifosi inglesi residenti all’estero ha potuto assistere alla partita e Sancho è rimasto colpito dall’atmosfera che hanno creato allo Stadio Olimpico.

“Le scene erano incredibili”, ha aggiunto. “C’erano molti fan inglesi. Quando eravamo sull’autobus per andare allo stadio, c’erano un sacco di tifosi inglesi. Ero sorpreso. Il supporto c’era sicuramente, ed era pazzesco.

È qualcosa che sognavo da bambino, soprattutto di indossare la maglia per la mia famiglia. È davvero un grande onore per me. Mi considero fortunato e rappresentare l’Inghilterra in un torneo importante è solo un sogno che diventa realtà. Sono solo grato, ogni opportunità che ho”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund