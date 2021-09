L’Inghilterra ha superato per 4-0 l’Andorra a Wembley, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Jesse Lingard, autore di una doppietta, ha voluto esultare come il suo nuovo compagno di squadra al Manchester United: Cristiano Ronaldo. Il primo match ufficiale del portoghese al ritorno ai Red Devils è sempre più vicino e anche i suoi compagni non vedono l’ora.