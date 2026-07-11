Inghilterra, record di Pickford: è il giocatore con più presenze ai Mondiali. Superato Shilton
12/07/2026 | 00:10:59
Serata da record in casa Inghilterra. Il portiere Jordan Pickford, scendendo in campo titolare contro la Norvegia, per i quarti di finale del Mondiale, è diventato il giocatore dell’Inghilterra con più presenze alla coppa del Mondo. Con la partita di stasera, il portiere dell’Everton raggiunge la sua 18esima partita ai Mondiali, superando l’icona Peter Shilton.
Foto: Instagram personale