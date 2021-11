Inghilterra, quattro forfait nelle convocazioni di Southgate. Prima chiamata per Smith Rowe

Emile Smith Rowe ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore dell’Inghilterra.

L’attaccante dell’Arsenal è arrivato a St. George’s Park oggi, essendo inizialmente convocato per raggiungere l’Under 21 a Burnley.

In giornata, Marcus Rashford, James Ward-Prowse, Mason Mount e Luke Shaw avevano dovuto rinunciare alla convocazione per problemi di natura fisica.

An update from the #ThreeLions camp, with four players not reporting and @emilesmithrowe joining the squad…

— England (@England) November 8, 2021