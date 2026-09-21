Inghilterra: Palmer lascia il raduno per un infortunio muscolare. Al suo posto Tuchel convoca Gibbs-White

21/09/2026 | 16:54:55

L’Inghilterra, dopo il terzo posto al Mondiale americano, riparte dalla Nations League, in cui sfiderà la Spagna, la Repubblica Ceca e la Croazia. Thomas Tuchel, confermato alla guida dei Tre Leoni, ha deciso di convocare anche Cole Palmer, dopo le infinite polemiche in patria per non avergli trovato uno spazio nell’ultima Coppa del Mondo. Tuttavia, la stella del Chelsea ha dovuto abbandonare anzitempo il ritiro della squadra a causa di un problema muscolare. Così, la scelta è ricaduta su Morgan Gibbs-White, giocatore di punta del Nottingham Forest. Il classe 2000, alla quinta stagione al City Ground, ha saputo della convocazione una volta giunto a Dubai con la fidanzata, in occasione della sosta. La mezza punta è stata coinvolta in 20 reti dall’inizio del 2026 registrando il dato più alto fra tutti i giocatori della Premier League.

Foto: Instagram Nottingham