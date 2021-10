Inghilterra, le aperture dei quotidiani sul ritorno di Ranieri in Premier: “Dilly Ding! Claudio is back”

L’edizione odierna dei quotidiani sportivi inglese dedica ampio spazio al ritorno di Claudio Ranieri in Premier League. L’arrivo del tecnico romano al Watford ha sollevato già parecchio entusiasmo. Tiene banco sulle prime pagine anche la situazione in casa Manchester United, con Ronaldo, Solskjaer e Ferguson protagonisti. Ecco le aperture:

Mirror Sport: “Dilly Ding! Claudio is back”

Metro Sport: “It’s dilly season again”

Daily Express: “Ole got it wrong on Ron”

Star Mail: “Fergie calls a Khab for Ole”