Inghilterra, l’apertura dei quotidiani: Messi e il Chelsea protagonisti

L’edizione odierna dei quotidiani inglesi si divide tra il trionfo del Chelsea in Supercoppa europea ai danni del Villarreal e l’approdo di Lionel Messi al Paris Saint-Germain.

Sulla vittoria dei Blues, The Guardian scrive: “Chelsea made to play on by slick Moreno”, celebrando l’ennesimo trofeo internazionale per il club di Abramovich.

Independent, invece, si sofferma sull’arrivo della Pulga nel dream team francese: “Incredible happiness”, le stesse parole utilizzate da Messi per definire le prime emozione della nuova avventura.