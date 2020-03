Inghilterra, il ct Southgate su Smalling: “Le porte sono sempre aperte per lui”

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, riapre le porte a Chris Smalling dopo l’ottimo rendimento con la maglia della Roma. Queste le parole al The Guardian: “Forse ho sbagliato il modo in cui ho trasmesso il mio messaggio. Lodando altri calciatori per le loro qualità, ho indirettamente criticato Chris. È stata colpa mia, non è stato giusto nei suoi confronti. Penso stia facendo bene in Italia. Gioca in un grande club, come ovviamente faceva anche prima. E stiamo osservando bene tutti, perché dobbiamo fare le scelte giuste. Ma non ho mai escluso nessuno a priori. Credo sarebbe sbagliato”.