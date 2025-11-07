Inghilterra, i convocati di Tuchel per le Qual. Mondiali: tornano Bellingham e Foden

07/11/2025 | 12:01:06

Thomas Tuchel ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione ai campionati del Mondo. Tornano Bellingham e Foden, prima chiamata per Alex Scott.

Questa la lista:

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United)

Difensori:Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Alex Scott (AFC Bournemouth), Adam Wharton (Crystal Palace)

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, ​​prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal)

Foto: Instagram personale