Inghilterra, i convocati di Tuchel: Chalobah unico della Serie A. Torna Palmer
18/09/2026 | 12:46:54
Thomas Tuchel, dopo la cocente eliminazione dal Mondiale contro l’Argentina, riparte dalla Nations League, dove affronterà Spagna, Repubblica Ceca e Croazia. Nel frattempo, ecco la lista dei convocati.
Portieri:
Pickford / Steele / Trafford
Difensori:
Alexander-Arnold / Branthwaite / Chalobah / Guéhi / Hall / Konsa / Livramento / O’Reilly / Quansah
Centrocampisti:
Anderson / Bellingham / Lewis-Skelly / Mainoo / Palmer / Rice / Scott
Attaccanti:
Calvert-Lewin / Eze / Gordon / Kane / Ngumoha / Rashford / Rogers / Saka
Foto: Sito Como