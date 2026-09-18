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Inghilterra, i convocati di Tuchel: Chalobah unico della Serie A. Torna Palmer

18/09/2026 | 12:46:54

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Thomas Tuchel, dopo la cocente eliminazione dal Mondiale contro l’Argentina, riparte dalla Nations League, dove affronterà Spagna, Repubblica Ceca e Croazia. Nel frattempo, ecco la lista dei convocati.

Portieri:
Pickford / Steele / Trafford

Difensori:
Alexander-Arnold / Branthwaite / Chalobah / Guéhi / Hall / Konsa / Livramento / O’Reilly / Quansah

Centrocampisti:
Anderson / Bellingham / Lewis-Skelly / Mainoo / Palmer / Rice / Scott

Attaccanti:
Calvert-Lewin / Eze / Gordon / Kane / Ngumoha / Rashford / Rogers / Saka

Foto: Sito Como