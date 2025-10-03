Inghilterra, i convocati di Tuchel: c’è Loftus-Cheek
03/10/2025 | 11:41:00
Il commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni delle qualificazioni ai Mondiali contro Galles e Lettonia.
Tra i convocati figura anche il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek.
Questa è la lista completa:
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).
Foto: X Inghilterra