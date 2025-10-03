TOP NEWS
Inghilterra, i convocati di Tuchel: c’è Loftus-Cheek

03/10/2025 | 11:41:00

Il commissario tecnico della nazionale inglese, Thomas Tuchel, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni delle qualificazioni ai Mondiali contro Galles e Lettonia.
Tra i convocati figura anche il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek.
Questa è la lista completa:
Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi  (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City).
Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monaco), Marcus Rashford (Barcellona, ​​prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa).
Foto: X Inghilterra