Inghilterra, difesa di ferro. Unica squadra a non subire gol in questo Europeo

L’Inghilterra è l’ultima semifinalista di questo Europeo e si giocherà il passaggio in finale a Wembley, davanti al suo pubblico. Dopo un inizio singhiozzante, la squadra di Southgate ha ingranato in questa competizione, soprattutto dagli ottavi di finale di poi battendo la Germania e l’Ucraina addirittura 4-0. La cosa che colpisce è lo 0 davanti alla dicitura “gol subiti”. La porta inglese, infatti, non è mai stata infranta, è l’unica squadra a non aver preso gol.

Foto: Twitter Euro 2020