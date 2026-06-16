Inghilterra, convocato Chalobah al posto di Livramento

16/06/2026 | 15:20:50

Forfait dell’ultimo minuto per l’Inghilterra che ha perso Tino Livramento per infortunio. Per fortuna, la Nazionale dei Tre Leoni, non avendo ancora esordito, ha potuto convocare un sostituto. La scelta di Thomas Tuchel è andata su Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea ora è ufficiale, è stato aggregato al Mondiale. Il giocatore era in vacanza proprio a Miami, quindi non impiegherà molto a raggiungere i compagni e aggregarsi alla Coppa del Mondo.

Foto: Instagram Chalobah