Inghilterra, continuano le difficoltà in ritiro. Rubato materiale tecnico alla squadra

13/06/2026 | 10:33:41

Continuano le difficoltà dell’Inghilterra nel suo ritiro. Se qualche giorno fa una sparatoria vicino al sito di allenamento aveva scosso gli animi, nel cambio di centro sportivo per ultimare la preparazione, sono state sottrate molte apparecchiature e materiale tecnico ai Tre Leoni. La polizia ha già eseguito due fermi e tra le vittime ci sono anche Kane e Bellingham, a cui sono stati sottratti gli scarpini.

Foto: X Fa