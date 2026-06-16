Inghilterra continuano i guai. Livramento si fa male in allenamento e lascia la Nazionale

16/06/2026 | 14:37:41

Continua il paradossale Mondiale dell’Inghilterra, che dopo furti e sparatorie, perde a ridosso dell’esordio Livramento. Il terzino che gioca con il Newcastle si è fatto male in allenamento, un infortunio abbastanza serio che lo ha costretto a lasciare il ritiro immediatamente. Fortunatamente i Tre Leoni possono ancora correggere la loro rosa e al suo posto dovrebbe arrivare Chalobah dal Chelsea.

Foto: X FA