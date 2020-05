Inghilterra: c’è il via libera del Governo, la Premier League può ripartire il 1 giugno

E’ arrivato il via libera del Governo inglese per la ripartenza della Premier League dal 1 giugno. Infatti, da tale data, gli eventi sportivi potranno essere disputati, anche se rigorosamente a porte chiuse. E’ questo quello che emerge dal piano per la ripresa presentato questa mattina dal Primo Ministro Boris Johnson. Lo sport professionistico, comunque, dovrà seguire i protocolli di sicurezza ben precisi.

Foto: profilo Twitter ufficiale Premier League