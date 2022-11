Inghilterra, Ben White lascia il ritiro per motivi personali

L’Inghilterra perde un pezzo della propria difesa per il Mondiale. È infatti ufficiale il rientro a casa di Ben White, difensore dei di proprietà dell’Arsenal ancora non utilizzato dal ct Southgate in questa edizione della Coppa del Mondo. Come si legge nella nota ufficiale diramata dalla Football Association, il centrale “ha lasciato la base di allenamento inglese ad Al Wakrah ed è tornato a casa per motivi personali. Chiediamo che la privacy del giocatore sia rispettata in questo momento”.

Foto: Instagram Ben White