Infortunio Zaccagni, il report della Lazio

04/10/2025 | 12:20:16

La S.S. Lazio ha rilasciato un comunicato negli ultimi minuti, in seguito al risentimento muscolare avvertito ieri da Mattia Zaccagni.

Questo è il comunicato ufficiale del club:

“A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore.

Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema”.

Foto: Instagram Zaccagni