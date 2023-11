Mattia Zaccagni è uscito dal campo zoppicando con l’aiuto di due assistenti medici della Lazio. Per lui un problema all’adduttore della gamba sinistra, esclusa quindi, almeno per adesso, l’ipotesi di un trauma contusivo al ginocchio. Rientrato da poco dall’infortunio, l’ex Verona non sta vivendo una stagione proprio fortunata. Al suo posto Pedro.

Foto: Instagram Zaccagni