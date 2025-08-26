Infortunio Tonali, Nazionale a rischio

26/08/2025 | 10:06:52

In attesa degli esami strumentali, filtrano brutte sensazioni a margine dell’infortunio subito da Sandro Tonali durante tra la partita di Premier League tra Newcastle e Liverpool di ieri sera. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare la partita al 67′ dopo uno scontro con Hugo Ekitiké, impattando con la spalla sinistra sul terreno di gioco. A poco più di una settimana dall’inizio del nuovo corso azzurro targato Rino Gattuso, il centrocampista rischia di dover dare forfait in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La nazionale sarà impegnata in due delicate partite: il 5 settembre gli azzurri saranno impegnati conto l’Estonia al Gewiss Stadium di Bergamo, e l’8 contro Israele in Ungheria.

Foto: Instagram Tonali