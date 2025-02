Infortunio Scamacca: si teme un lungo stop

Non di certo una grande giornata per l’Atalanta. I nerazzurri, infatti, non sono riusciti ad andare oltre al pareggio nella gara contro il Torino, ma soprattutto hanno perso di nuovo Scamacca. L’attaccante italiano era tornato in campo, dopo ben 181 giorni di stop, ma si è infortunato nuovamente al quadricipite della coscia destra. Per il bomber della Dea si teme un lungo stop e oggi si sapranno con certezza diagnosi e tempi di recupero del calciatore. Una tegola che non ci voleva soprattutto in vista dei tanti impegni del club italiano tra coppa e campionato.

FOTO: Instagram Atalanta