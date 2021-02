Infortunio Pogba, Solskjaer: “Paul giocatore importante ma non vogliamo correre rischi. Starà fuori alcune settimane”

Paul Pogba dovrà rimanere alcune settimane lontano dai campi per un infortunio alla coscia rimediato nel match di Premier League contro l’Everton. Il francese si ferma così nel suo miglior momento della stagione. Come riferito dal manager norvegese Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di ‘MUTV quello di Pogba: “È un infortunio che richiederà alcune settimane per guarire. Ha appena iniziato la sua guarigione, lavorando con lo staff medico. Tornerà con noi appena possibile. Ovviamente Paul è un calciatore molto importante, ma non correremo alcun rischio. Un giocatore non vorrebbe mai infortunarsi, proprio ora che Pogba si stava godendo il suo calcio. Noi non abbiamo scelta se non guadagnare più punti possibili: non possiamo nemmeno lamentarci troppo, in questo periodo non siamo andati incontro a tanti infortuni”.

Foto: Standard