Infortunio Pogba, brutte notizie per la Juve: lesione del menisco laterale

L’infortunio di Paul Pogba è più grave del previsto. Il francese si era fermato due giorni fa in allenamento, ora i controlli e la brutta notizia per la Juventus. Questo il comunicato della società bianconera: “A seguito del dolore riferito al ginocchio destro, Paul Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto ad una consulenza ortopedica specialistica. Pertanto, non prenderà parte alla trasferta di Dallas per proseguire le cure“. Non sono resi i tempi di recupero, ma c’è il rischio di un mese e mezzo di stop.

Foto: Twitter Juventus