Infortunio per Osimhen: esce in lacrime durante la partita della Nigeria

16/11/2025 | 22:11:02

Problemi per Osimhen. L’attaccante ex Napoli, titolare insieme ad Ademola Lookman e Samuel Chukwueze durante la sfida playoff mondiali africani contro la Repubblica Democratica del Congo, è stato sostituito a metà del primo tempo. L’ex giocatore del Napoli ha fatto ritorno negli spogliatoi in lacrime, come ricostruito da L’Équipe TV . C’è quindi apprensione per l’ex Napoli, le cui condizioni saranno monitorate nelle prossime ore.

Foto: Instagram Galatasaray

