Infortunio per Maldini: salta la sfida con il Verona

Brutte notizie per Gasperini in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Il tecnico dell’Atalanta, infatti, nella sfida in programma per domani, 8 febbraio, alle ore 15:00 dovrà fare a meno di Daniel Maldini. Il centrocampista nerazzurro, dunque, rimane ai box a causa di un risentimento muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore con ulteriori accertamenti, ma comunque è fuori dalla lista dei convocati per questa giornata di Serie A.

FOTO: X Atalanta