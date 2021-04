Infortunio per l’eroe del Lille: rottura dei legamenti per Jonathan David

Eroe della vittoria del Lille contro il PSG di sabato grazie alla rete che è valsa l’1-0 finale per i Mastini, Jonathan David, toccato ad una caviglia dopo uno scontro con Idrissa Gueye, dovrà stare alcune settimane fuori dai campi. L’attaccante canadese come comunicato dallo stesso club francese: “soffre di una rottura del legamento laterale della caviglia destra”. Adesso l’ex Gent sarà costretto a guardare i compagni lottare per un titolo che manca dal 2011.

Foto: Twitter Lille